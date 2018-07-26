В Ярославле арестован еще один обвиняемый в пытках в ИК-1

В Ярославле задержан седьмой подозреваемый в избиении осужденного Евгения Макарова в колонии ИК-1 в 2017 году. Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на городской суд, что это младший инспектор колонии Дмитрий Соловьев. Его поместили под арест на два месяца.

Накануне суд в Ярославле арестовал пятерых обвиняемых в пытках. Шестому – заместителю начальника колонии – продлили срок задержания.

По данным правозащитников, которым удалось получить видеозапись избиения Макарова, обнародованную на прошлой неделе, в издевательствах над осужденным принимали участие 18 человек.