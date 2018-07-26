В Калининграде расследуют избиение заключенного в колонии

В Калининграде правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии номер 9 Даврона Хакимова, которого подозревают в избиении заключенного. Организация "Зона права" сообщает, что Хакимов сломал осужденному десять ребер.

Инцидент произошел в конце января. Следствие считает, что заместитель начальника службы безопасности колонии действовал совместно с другими сотрудниками ФСИН. Правоохранительные органы устанавливают, были ли в калининградской ИК-9 аналогичные случаи.

Проблема применения насилия к заключенным в местах лишения свободы стала одной из центральных в СМИ после публикации видеозаписи издевательств над осужденным в Ярославской колонии. В рамках этого уголовного дела уже арестовано шесть человек.

Российские власти заявили о создании специальной системы учета жалоб заключенных, которая, в том числе, позволит привлекать к ответственности сотрудников ФСИН на местах.