Cадисты в погонах. Эфир в 21:05

Зверское избиение заключенного в Ярославской колонии, вызвавшее большой общественный резонанс - лишь один из множества случаев применения пыток в полиции и ФСИН. Для чего правоохранителям нужны пытки? Как они вписаны в общую систему политического насилия? И что нужно сделать, чтобы их прекратить?

Гости программы: Алексей Федяров, руководитель юридического департаментафонда "Русь Сидящая" и Дмитрий Егошин, руководитель юридической практики по правам человека в фонде "Общественный вердикт". Эфир в 21:05.