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Археология

Cадисты в погонах. Эфир в 21:05

Тюрьма №2 УФСИН РФ по Владимирской области

Можно ли прекратить в России пытки?

Зверское избиение заключенного в Ярославской колонии, вызвавшее большой общественный резонанс - лишь один из множества случаев применения пыток в полиции и ФСИН. Для чего правоохранителям нужны пытки? Как они вписаны в общую систему политического насилия? И что нужно сделать, чтобы их прекратить?

Гости программы: Алексей Федяров, руководитель юридического департаментафонда "Русь Сидящая" и Дмитрий Егошин, руководитель юридической практики по правам человека в фонде "Общественный вердикт". Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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