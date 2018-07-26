Избитый в ярославской колонии заключенный опасается за свою жизнь

Заключенный Евгений Макаров, которого пытали сотрудники ярославской исправительной колонии №1, боится за свою жизнь.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что к нему поступило обращение от Макарова. Заключенный высказывает опасения за свою жизнь в связи с обнародованием видеозаписи его пытками. "Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство. Кроме того, он попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката Ирины Бирюковой", – рассказал омбудсмен.

Бабуркин направил обращение Макарова в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

В июле "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники ФСИН жестоко пытают заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "превышение полномочий с применением насилия". В среду и четверг суд арестовал шестерых сотрудников колонии, подозреваемых в пытках.

В свою очередь, адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая представляла интересы Макарова и добыла видео избиений, покинула Россию из-за угроз в свой адрес.