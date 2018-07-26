РБК: единоросс Сергей Железняк покинет пост в совете партии

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк, не явившийся на голосование о повышении пенсионного возраста, подал в отставку с занимаемого поста, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Ранее источники телеканала "Дождь" сообщали, что Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу и не пришел на заседание 19 июля именно по этой причине. В тот день Госдума в первом чтении одобрила повышение пенсионного возраста. Его поддержали 328 депутатов "Единой России".

Единственным парламентарием от фракции, проголосовавшим против реформы, стала Наталья Поклонская. Источники "Дождя" сообщали, что если бы Железняк поступил так же, он мог бы лишиться депутатского мандата.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу, заявив, что ему не нравится это решение и он готов выслушать его противников, если они "не пиарятся".