Болтон: встреча Трампа и Путина состоится в будущем году

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в следующем году, после того, как завершится федеральное следствие по вопросу российского вмешательства в американские выборы. Об этом заявил в среду советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

В его заявлении говорится, что "следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания охоты на ведьм в отношении России, поэтому мы договорились, что она произойдет в первой половине следующего года".

Ранее многие сенаторы-республиканцы выступали против приглашения президента России Владимира Путина в Вашингтон. А президент США Дональд Трамп называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и обсуждение в Конгрессе российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году "охотой на ведьм".