"Движение" Бэннона хочет разрушить ЕС и дружить с Кремлем

"Пусть вас называют расистами, ксенофобами, националистами. Носите это как почетный знак. Потому что с каждым днем мы сильнее, а они слабее".

Так говорил, выступая в марте на конференции, организованной праворадикальным французским Национальным фронтом, бывший главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам политической стратегии Стивен (Стив) Бэннон. Его нередко называют одним из ведущих идеологов консервативного популизма в мире. Бэннон и его единомышленники только что объявили о начале работы в Брюсселе своего политико-аналитического центра под названием "Движение" (The Movement).

Кто такой Стив Бэннон? Он родился в 1953 году в небогатой семье американских католиков ирландского происхождения. По образованию архитектор-градостроитель, позднее служил в военно-морском флоте. С начала 1980-х годов – в финансовом бизнесе, где сделал состояние. С 1990-х годов инвестировал в СМИ, сам выступал как режиссер-документалист. В 2007 году стал одним из основателей сетевого издания Breitbart.com, ставшего популярным органом американских радикальных консерваторов (т.н. Alt-Right, или альтернативных правых). В 2016 году выступил в поддержку кандидатуры Дональда Трампа и стал главой его предвыборного штаба на завершающем этапе кампании. После победы Трампа на выборах был назначен советником президента по вопросам политической стратегии, но в августе 2017 года уволен Трампом – по сведениям из осведомленных источников, в результате конфликта с влиятельной дочерью президента Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером. В январе 2018 года Бэннон объявил об уходе с поста руководителя холдинга Breitbart News и намерении сосредоточиться на новых политико-аналитических проектах. Был трижды женат, отец трех дочерей. Вторая жена обвиняла Бэннона в домашнем насилии, но позднее обвинения были сняты.

Как сообщил агентству Рейтер помощник Бэннона Рахим Кассам, "Движение" – организация "с солидным годовым бюджетом", которая намерена помогать "отдельным людям и объединениям, озабоченным, среди прочего, проблемами суверенитета, пограничного контроля, создания рабочих мест". Сам Бэннон заявляет о правой, националистической и евроскептической альтернативе фонду "Открытое общество" миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, потратившего с 1984 года на гуманитарные, образовательные и общественно-политические проекты по всему миру $32 млрд. Каким количеством средств располагает его "Движение", Бэннон пока не говорит, но Сороса считает своего рода образцом: "Сорос великолепен. Он – зло, но он великолепен".

Сорос великолепен. Он – зло, но он великолепен

Цели "Движения" – прежде всего политические. По словам Стива Бэннона, это "популистский проект", который должен привести к "тектоническим сдвигам" в европейской политике. С этой целью Бэннон, которого сопровождает слава "человека, приведшего к власти Дональда Трампа", не первый месяц ездит по Европе, встречаясь с лидерами правопопулистских партий. К его наиболее близким знакомым и единомышленникам относятся лидер французского Национального фронта (недавно переименованного в "Национальное объединение") Марин Ле Пен и глава итальянской партии "Лига", с недавних пор – министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Бэннон считает, что его "Движению" будет по силам оказать влияние на исход предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент, мобилизовав сторонников националистических, популистских и евроскептических сил для победы, которая позволила бы им парализовать деятельность органов ЕС. (Пока что у этих сил лишь около ста депутатских евромандатов из более чем 700).

Крах Евросоюза – давняя политическая цель Бэннона, который выступает с резкой критикой европейского и американского политического и делового истеблишмента, в защиту национальных государств, консерватизма, "иудео-христианских ценностей" и роли церкви. (Хотя сам Бэннон, трижды разведенный любитель виски, вряд ли может претендовать на роль образца христианской нравственности). В 2014 году, выступая перед участниками конференции, организованной в Ватикане консервативно-католическим "Институтом человеческого достоинства" (Dignitatis Humanae Institute), Бэннон изложил основные положения своей политической доктрины:

борьба с иммиграцией

протекционистские меры в экономике, ограничение свободы торговли

рост налогов для самых богатых групп населения и урезание их для среднего класса и бедных слоев

децентрализация власти

национализм и патриотизм

борьба с транснациональным капиталом ("партией Давоса", как называет его Бэннон) и наднациональными интеграционными проектами, прежде всего ЕС

противостояние, по выражению Бэннона, "исламскому фашизму"

поддержка "традиционных ценностей" в области семьи, брака, гендерных отношений.

В "ватиканской речи" Бэннона содержалась и любопытная оценка путинской России, с которой он призывает развивать отношения, хоть и высказывается осторожно: "Я не оправдываю Владимира Путина и клептократию, которую он представляет… Тем не менее мы, иудео-христианский Запад, должны обратить внимание на то, что он выступает в поддержку традиционализма и национализма. Я думаю, что суверенитет отдельных стран – правильная вещь. Сильные страны с сильными националистическими движениями становятся сильными соседями. Это основа Западной Европы и Соединенных Штатов".

Я не оправдываю Владимира Путина и клептократию, которую он представляет

Несмотря на увольнение из президентской администрации, Бэннон остается влиятельной фигурой, а его идеология по-прежнему оказывает влияние на политику Дональда Трампа. Так, недавние заявления американского президента о необходимости для европейских стран НАТО резко увеличить расходы на оборону по сути повторяют слова Бэннона, сказанные им в мае во время выступления на конференции в Праге: "Вам (европейцам – прим. РС) должно быть стыдно. Вы не должны быть нашим протекторатом. Мы хотим, чтобы вы были нашими партнерами".

Неудивительно, что появление "Движения" Стива Бэннона встревожило многих европейских политиков. Вот как отреагировал на него Ги Верхофстадт – бывший премьер-министр Бельгии, глава либеральной фракции в Европарламенте:

Стив Бэннон, проповедник ненависти из числа альтернативных правых, хочет вмешаться в предстоящие европейские выборы. Сколько российских денег и поддержки будет привлечено на сей раз? Каким количеством нашей персональной информации в Фейсбуке они будут манипулировать? Как ответят [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и [лидер правящей в Польше партии Ярослав] Качиньский на это иностранное вмешательство? Дождется ли Бэннон от [австрийского канцлера Себастьяна] Курца такого же запрета на въезд, как экстремистские имамы? Каков бы ни был ответ, "поколение Европа" должно остановить его, прежде чем злобный национализм снова разрушит Европу!

"Мы должны бороться уже сейчас – с помощью ясных аргументов и уверенности в своей правоте", – вторит Верхофстадту статс-секретарь по делам Европы в правительстве Германии Михаэль Рот. А его коллега, депутат Бундестага от Христианско-социального союза (ХСС) Флориан Хан, считает, что угрозу влияния Бэннона на европейскую политику "нужно воспринимать всерьез".

Сам Бэннон, не скрывая своих намерений произвести в Европе политическое землетрясение, как это ему уже удалось в США, цитирует поэму "Потерянный рай" Джона Мильтона: "Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах".

Фрагмент фильма "Адвокат дьявола" (в роли Дьявола – Аль Пачино), где цитируется та же строка:

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Это не первый раз, когда Стив Бэннон, при всей своей демонстративной приверженности консервативным идеалам "иудео-христианского Запада", расточает похвалы разного рода "плохим парням". В свое время пресса активно цитировала его фразу: "Дик Чейни. Дарт Вейдер. Сатана. Это власть. Нам только на руку, если [наши противники] не понимают, кто мы и чтó мы делаем". Позднее Бэннон говорил, что это была шутка. Видимо, из тех, о которых говорят, что в них есть лишь доля шутки.​