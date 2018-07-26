Журналистку CNN из-за вопросов Трампу не пустили в Белый дом

Журналистку CNN Кейтлан Коллинс из-за "неудобных вопросов" не пустили на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Перед этим Коллинс во время фотосессии спросила Трампа, считает ли он, что его предал адвокат Майкл Коэн, и опасается ли президент показаний юриста на допросе. Журналистка также задала вопрос о том, почему президент России Владимир Путин не принимает приглашение Трампа посетить Вашингтон осенью этого года.

Дональд Трамп ничего не ответил. Позднее Белый дом обвинил Коллинс в том, что она задавала "неуместные вопросы и кричала".

Ассоциация корреспондентов при Белом доме осудила запрет на работу журналистки CNN. Там заявили, что "если Белому дому неудобны вопросы, стоящие на повестке дня, это не значит, что они неуместны и их не стоит задавать". В ассоциации отметили, что недопуск журналиста на пресс-конференцию нарушает принцип открытости и свободы прессы.