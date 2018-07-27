Спикер Райан отказался уволить прокурора, нашедшего агентов ГРУ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отклонил требование однопартийцев-республиканцев уволить чиновника Министерства юстиции № 2 Рода Розенштейна. Он который курирует специального адвоката, расследующего роль России на президентских выборах в США 2016 года.

Райан сообщил журналистам на Капитолийском холме 26 июля, что не поддерживает импичмент заместителя генерального прокурора Розенштейна, который недавно обвинил 12 российских разведчиков из Главного разведывательного управления (ГРУ) во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Эти обвинения были сделаны перед саммитом президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Райан заявил, что "не следует торопиться в этом процессе". И добавил, что его "вдохновил" недавний прогресс Розенштейна в поиске документов, которые искали республиканцы. Райан сказал, что предполагаемые преступления, которые республиканцы приводили в своем требовании к импичменту Розенштейна, "не достигают уровня преступлений и проступков, которые, согласно Конституции США, являются единственным основанием для импичмента сотрудника исполнительной власти".

Небольшая группа из 11 республиканцев в Палате представителей 25 июля предприняла редкий шаг по импичменту Розенштейна, который назначил Специального советника Роберта Мюллера, чтобы провести расследование связей между Россией и кампанией Трампа 2016 года.

Консервативные законодатели обвинили Розенштейна в предполагаемых нарушениях, не связанных непосредственно с расследованием Мюллера, в основном в отношении разглашения внутренних документов. Демократы в Конгрессе заявили, что этот шаг был направлен на то, чтобы отвлечь внимание от российского расследования Мюллера.