Верховный суд окончательно снял "Яблоко" с выборов в Ярославле

Верховный суд России не восстановил список партии "Яблоко" на выборах в Ярославскую областную думу, оставив в силе решение суда нижестоящей инстанции.

Снять с выборов "Яблоко" требовали ЛДПР и "Коммунисты России". В иске было указано, что список партии состоял из 23, а не из 25 региональных групп. Закон о выборах в заксобрание Ярославской области устанавливает максимальное количество региональных групп в списке в количестве двадцати пяти, однако о нижней планке, как того требует федеральный закон, в нем ничего не сказано.

В ходе заседания представитель центральной избирательной комиссии признал, что региональный закон создает правовую неопределенность.

Юристы "Яблока", в свою очередь, подчеркнули, что решение суда нижестоящей инстанции о снятии списка партии с выборов противоречит постановлению Конституционного суда, который в 2008 году рассматривал аналогичную ситуацию в Вологодской области, признал положение регионального закона о выборах противоречащим основному закону страны и обязал региональные парламенты привести свои законы в соответствие с федеральным. Избирательная комиссия Ярославской области, регистрируя список "Яблока", руководствовалась как раз федеральным законом.

Тем не менее Верховный суд вынес решение против "Яблока". Глава ярославского отделения партии Олег Виноградов назвал произошедшее "заказом губернатора области Дмитрия Миронова".

Выборы в ярославскую облдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября.