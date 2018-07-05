Митрохина оштрафовали на 20 тысяч за одиночный пикет у Госдумы

Тверской районный суд Москвы оштрафовал экс-главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у здания Госдумы, сообщает "Интерфакс".

Судья Ольга Затомская признала Митрохина виновным в "нарушении порядка проведения публичного мероприятия".

Политика задержали 19 июня, когда он проводил пикет против повышения пенсионного возраста. Задерживавшие его полицейские сослались на указ президента Путина об ограничении права на свободу собраний на время чемпионата мира по футболу.

Правительство объявило о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин 14 июня. Петиция на сайте Change.org против этого решения собрала на данный момент 2 миллиона 717 тысяч подписей.