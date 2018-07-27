Референдума не будет. Молодые и "опасные". Эфир в 21:05

Референдума не будет. ЦИК отказал коммунистам в референдуме о пенсионной реформе. Что должно произойти, чтобы власти в России разрешили всенародный референдум? В студии Радио Свобода политолог Александр Кынев

Молодые и "опасные". В Москве продолжается следствие по делу "Нового величия". Суд отказывается отпускать обвиняемых под домашний арест. В студии Радио Свобода мать одной из обвиняемых Юлия Павликова.