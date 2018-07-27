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Референдума не будет. Молодые и "опасные". Эфир в 21:05

RUSSIA – People in a protest against a draft law proposed by the Russian government to raise the retirement age for men from 60 to 65 years old and for women from 55 to 63 years old. Omsk, July 1, 2018

Референдума не будет. ЦИК отказал коммунистам в референдуме о пенсионной реформе. Что должно произойти, чтобы власти в России разрешили всенародный референдум? В студии Радио Свобода политолог Александр Кынев

Молодые и "опасные". В Москве продолжается следствие по делу "Нового величия". Суд отказывается отпускать обвиняемых под домашний арест. В студии Радио Свобода мать одной из обвиняемых Юлия Павликова.

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