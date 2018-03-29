Правительство Эквадора отключило Ассанжа от Интернета

Власти в Кито объявили в среду, что отключает от Интернета основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, нашедшего убежище в эквадорском посольстве в Лондоне. Ассанж осудил в соцсетях арест в Германии бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, чем "подверг риску" добрые отношения Эквадора со странами Европы. В других комментариях он критиковал высылку из стран Запада большого числа российских дипломатов.

Эквадорские власти уже лишали Ассанжа доступа к сети в 2016 году за слив его организацией компромата на бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Руководитель Эквадора Ленин Морено назвал Ассанжа хакером и посоветовал держаться подальше от политики.

Предоставление Ассанжу убежища в 2012 году было оговорено тем, что он не будет рассылать сообщения, осложняющие дипломатические отношения Эквадора. В Кито считают, что затворник нарушил соглашение. В ближайшие дни делегация эквадорского МИДа встретится в Лондоне с его адвокатами, а также продолжит переговоры с британской стороной о принципиальном разрешении "затянувшейся ситуации".

В Великобритании продолжает действовать ордер на арест Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог. Кроме того, он опасается экстрадиции в США за публикацию секретных документов Государственного департамента. В декабре Эквадор предоставил Ассанжу гражданство в надежде, что он обретет дипломатический иммунитет, но британский МИД отказался удовлетворять ходатайство о признании его дипломатического статуса в Соединенном Королевстве.