Счастья нет, но есть трусы́ и кошки

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Два американских экономиста взяли все основные мировые опросы об удовлетворенности жизни за многие годы и решили на их основе проверить все главные теории о счастье: теорию о том, что в богатых странах и штатах люди счастливее, чем в бедных, теорию о том, что уровень счастья понижается с повышением уровня безработицы и инфляции, теорию о том, что женатые счастливее одиноких, теорию о том, что к зрелости человек становится более несчастным, а к старости - более счастливым («возраст счастья»), и т.д., и т.п.

Выяснилось, что если специально не подгонять данные под теорию, ни одна из этих теорий не подтверждается.

Никакой закономерности в счастье нет. Вы не станете счастливее, просто переехав в богатую страну, найдя работу, женившись или дожив до 50. Что может сделать людей счастливее на самом деле, никто не знает.

С другой стороны, глядя на вещи позитивно, то, что вас выгнали с работы, бросила жена или настиг кризис среднего возраста, вовсе не обязательно сделает вас несчастнее.

Ученым удалось выявить только две закономерности, которые более или менее подтверждаются данными опросов: здоровые люди счастливее инвалидов, а замужние женщины счастливее незамужних (а вот мужчин это не касается). Но даже и на эти два результата, утверждают ученые, нельзя полагаться полностью. В общем, как говорил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым — будь им!

2. Кстати о счастье: в древней китайской притче рассказывается о человеке, который нашел в поле прекрасного коня. «Как тебе повезло!» — сказали соседи. «Не торопитесь», — ответил он им. Вскоре его сын захотел прокатиться на коне, но конь взбрыкнул, сын упал и сломал обе ноги. «Как тебе не повезло!» — сочувствовали соседи. «Не торопитесь!» — ответил человек. Вскоре император объявил войну, и всех юношей деревни забрали в армию, кроме его сына со сломанными ногами. «Как тебе повезло!» — завидовали соседи. «Не торопитесь!» — ответил мудрый китаец. И так далее, и так далее, притча довольно длинная.

Подобные истории происходят с китайцами и по сей день. Один из них отпустил 13-летнюю дочь погулять с собакой. Собака вырвалась у неё из рук, выскочила на проезжую часть и попала под машину. «Вот ведь не повезло!» — скажете вы. Но собака, несмотря на то, что её сбил автомобиль, отделалась легким испугом и легкими же царапинами. «Вот повезло!» — скажете вы. Но не торопитесь. Машина была не простая, а Ламборджини, и теперь хозяин собаки по решению суда должен заплатить владельцу автомобиля 6600 долларов за сломанный боковой воздухозаборник, потому что хозяин обязан всегда контролировать собаку и не допускать того, чтобы её поведение приводило к аварийным ситуациям.

3. Кроме мифов о счастье, разоблачен и миф о трусах. Оказывается, их модель не влияет на количество и качество спермы. В обтягивающих трусах яички не нагреваются сколь-нибудь заметно сильнее, чем в семейных. Зато на качество спермы влияет количество мышечной массы, причем отрицательно. Так что мужчинам лучше не слишком усердствовать, занимаясь в качалке.

4. Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии, пока премьер-министр пребывает в отпуске по уходу за ребенком, потребовал от Австралии поменять государственный флаг. Аргументирует он это тем, что флаги Австралии и Новой Зеландии похожи настолько, что люди их путают, но при этом новозеландцы придумали свой флаг первыми. О реакции руководства Австралии на это требование ничего не известно, но лидер новозеландской оппозиции уже выразил сомнения в нормальности и.о. премьер-министра и назвал его «Трампом для бедных». Всего лишь два года назад Новая Зеландия проводила референдум по смене флага, поскольку он слишком похож на флаги Австралии и нескольких других бывших британских колоний, но большинство избирателей решили флаг не менять.

5. Оказывается, переносимый кошками токсоплазмоз не только повышает у мышей склонность к риску, но и делает из людей бизнесменов. Студенты с токспоплазмозом на 40% чаще выбирают специальности, связанным с предпринимательством, а менеджеры с токсоплазмозом на 80% чаще открывают собственный бизнес, чем их незараженные этой кошачьей болезнью коллеги. Более того, исследователи утверждают, что по распространенности токсоплазмоза среди населения страны можно предсказывать количество открываемых в этой стране стартапов.

6. Одна из главных тенденций современной медицины — поиски нового применения для старых лекарств. Но эксперимент по применению виагры для предотвращения выкидышей окончился трагически. Голландские ученые думали, что виагра сможет помочь в ситуации, когда плод перестаёт расти из-за плохого притока крови через плаценту. Однако медицинские исследования пришлось прервать, когда 11 детей матерей, принимавших виагру, погибли сразу же после родов из-за отказа кровеносных сосудов в легких. Такие же испытания, недавно начавшиеся Канаде, срочно остановлены.

7. В позапрошлом выпуске мы писали о запуске платформы Augur, позволяющей заключать пари на события реальной жизни. И вот, не успела эта платформа толком запуститься, как на ней начали появляться пари на убийства. Первым появилось пари с формулировкой «Будет ли Дональд Трамп (президент США) убит в любой день 2018 года». Вслед за ним появились пари на убийство главы Amazon Джеффа Безоса и миллиардера Уоррена Баффета. Хотя это просто пари, а не контракт, выписанный на голову Трампа, комментаторы опасаются, что если ставки будут достаточно большими, они могут спровоцировать кого-нибудь на убийство с целью сорвать джек-пот. Однако, поскольку Augur — децентрализованная платформа, его разработчики утверждают, что запретить на ней подобные пари невозможно. Правда, некоторые сайты и приложения, предоставляющие доступ к платформе, уже сами отфильтровывают это пари и не отражают его в результатах выдачи.

8. А вот за голову немецкой овчарки Сомбры действительно выписали награду в 70 тысяч долларов. Это сделал колумбийский наркокартель Urabeños. Сомбра служит в полиции и вынюхивает наркотики. За последние 3 года она обнаружила 9 тонн кокаина, что привело к аресту 245 человек. Когда стало известно, что за убийство собаки назначена огромная награда, к ней приставили специальную охрану.

9. Голландец Михель Йонкер подал жалобу на Нидерландские железные дороги в агентство по защите личных данных. Он утверждает, что необходимость указывать имя и фамилию при покупке международного железнодорожного билета, требование сообщать имя и фамилию при возврате денег за билет, а так же то, что в некоторых случаях билеты можно оплатить только картой, но не наличными, нарушают его право на прайваси. В своём иске он ссылается на действующую в Европе с мая Директиву о защите данных (GDPR), запрещающую бизнесу собирать и хранить личные данные людей без их согласия. Регулятор сначала отказался рассматривать претензии Йонкера, но тот заставил агентство принять его жалобу через суд. В борьбе за право на прайваси Йонкера поддерживают голландские общественные организации Privacy First и Maatschappij voor Beter Ov, а также Европейский союз гражданских свобод (CLUE — Liberties)

10. Американский союз по защите гражданских свобод ACLU уже давно критикует компанию Amazon за её программу распознавания лиц, всё более активно применяющуюся полицией. По мнению ACLU, программа даёт слишком много false positives, то есть «узнаёт» в ничем не повинных людях преступников в розыске. ACLU уже давно пыталась привлечь внимание законодателей к данной проблеме, но удалось ей это только сейчас, после того, как организация скормила программе фотографии всех американских конгрессменов, и программа «распознала» среди них 28 преступников. Теперь Конгресс вызывает руководство Amazon на ковёр, а американские блогеры издеваются над законодателями, говоря, что они уже давно подозревали что-то подобное.