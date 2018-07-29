Патриарх Кирилл освободил от должности гендиректора "Софрино"

Патриарх Кирилл освободил гендиректора предприятия "Софрино" Евгения Пархаева от должностей в организациях Русской православной церкви. Об этом сообщает в воскресенье сайт Московского патриархата.



Предприятие "Софрино", которым Пархаев руководил более 30 лет - с 1987 года - выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.



Как отмечает "Интерфакс", Пархаев управлял гостиницей "Даниловская", принадлежащей Московскому патриархату, курировал патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.