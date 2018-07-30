СМИ: новое дело о госизмене связано с подводными лодками

Арест ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, которого обвиняют в государственной измене, может быть связан с передачей секретных данных о подводных лодках. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания, в частности, заявляют, что возглавляемое Темиревым предприятие "Мехатроника" производит системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей, которые устанавливают на подлодки "Варшавянка".

Члены московской общественной наблюдательной комиссии заявили о намерении добиться встречи с Алексеем Темиревым в следственном изоляторе "Лефортово", где он содержится. В минувшую субботу, когда стало известно об аресте ученого, член ОНК Евгений Еникеев сообщил, что Темирев тяжело болен.

С подводными лодками "Варшавянка" связано дело бизнесмена Валерия Пшеничного. Его арестовали в январе по обвинению в хищении порядка 100 миллионов рублей у Министерства обороны при проектировании подлодок. 5 февраля его обнаружили повешенным в камере СИЗО. По данным "Новой газеты", перед смертью Пшеничного пытали. В Федеральной службе исполнения наказаний эту информацию отрицают.