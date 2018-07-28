В СИЗО "Лефортово" находится ещё один учёный, обвиняемый в госизмене

В Московском СИЗО "Лефортово" содержится арестованный учёный из Новочеркасска Алексей Темирёв. Об этом сообщил в своем блоге член городской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

Алексей Темирёв, обладатель многих патентов на изобретения, в настоящее время тяжело болен, его здоровье сильно ослаблено. В публикации говорится, что учёный руководит малым инновационным предприятием "Мехатроника". По словам адвоката, на которые ссылается правозащитник Евгений Еникеев, 64-летний Темирёв был арестован Лефортовский судом еще 19 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству «Интерфакс» заявили, что «человек по имени Алексей Темирев на предприятиях госкорпорации не работает».

19 июня в Москве и Королеве в помещениях ЦНИИмаш, который входит в состав «Роскосмоса», прошли обыски в рамках дела о госизмене. Был арестован кандидат технических наук Дмитрий Кудрявцев, а также еще один человек, имя которого не раскрывается. В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что речь идет о событиях 2013 года. По данным источников “Ъ” близких к следствию, они обвиняются в передаче секретных гиперзвуковых технологий одной из стран НАТО.