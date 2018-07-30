Всех задержанных на митинге в Москве отпустили из полиции

Всех задержанных во время состоявшегося накануне в Москве митинга против повышения пенсионного возраста, отпустили из отделения полиции. По данным портала ОВД-Инфо, на ведущего акции Михаила Чичкова и координатора московского штаба Навального Олега Степанова составили протоколы о нарушении правил проведения акции.

Такой же протокол оформили на активиста, задержанного за плакат с фамилией Путина и матерным словом.

Главу Либертарианской партии Сергея Бойко обвинили в нарушении правил организации митинга. Журналиста Sota.Vision Ивана Егорова отпустили без протокола.

На митинге, по разным данным, было от двух с половиной до шести тысяч участников. Среди них были члены Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских, феминистских и националистических движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Согласно проекту закона, уже прошедшему первое чтение в Госдуме, пенсионная реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин – 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 лет.​

Планы правительства вызвали протесты в многих городах России.