СМИ: с 2017 года из-за преследования ЛГБТ Чечню покинули 125 человек

С начала 2017 года из-за преследования представителей ЛГБТ Чечню покинули 125 человек. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказали активисты Российской ЛГБТ-сети. По их данным, от 49 человек правоохранительные органы добивались признания в нетрадиционной ориентации и требовали информацию о знакомых.

37 задержанных сообщили правозащитникам о пытках и длительном содержании под стражей. Многие родственники и партнеры представителей ЛГБТ покинули территорию республики из-за угроз. Часть из них уже уехали из России, других собираются эвакуировать.

В Российской ЛГБТ-сети выразили обеспокоенность отказом российских властей признавать факт преследования геев в Чечне. Российский представитель на недавнем заседании Комитета против пыток ООН заявил, что сообщения о применении насилия к людям нетрадиционной ориентации не подтвердились.

Чеченские власти ранее заявляли, что в республике нет ни преследований ЛГБТ, ни самих геев.