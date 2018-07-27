Россия обещает Комитету ООН проверить видеозаписи из всех колоний

Российская делегация на заседании Комитета ООН против пыток пообещала, что во всех колониях страны пройдет ревизия камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая издевательства в ярославской колонии "чудовищным преступлением", предложила разделить ФСИН на гражданское и силовое ведомства. Источники РБК сегодня сообщили, что одним из вариантов реформы является упразднение службы безопасности ФСИН, работа которой "направлена не на выявление нарушений, а на их сокрытие".

По делу о пытках в ярославской колонии арестовано шесть человек. Еще в нескольких регионах на этой неделе сообщили об уголовных делах в отношении сотрудников колонии и полицейских, которых обвиняют в насилии на осужденными и задержанными.

В ходе прошедшего накануне заседания Комитета ООН российским представителям задали вопросы не только об инциденте в ярославской колонии, пишет "Коммерсантъ".

В своем ответе экспертам Комитета начальник главного управления по надзору за следствием Валерий Максименко, в частности, заявил, что прокуратура не нашла подтверждения заявлениям о пытках и изнасиловании инженера Валерия Пшеничного, погибшего в СИЗО Санкт-Петербурга, преследовании геев в Чечне и фальсификации дела главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

На заданные Комитетом ООН против пыток вопросы об убийстве Анны Политковской, применении пыток к обвиняемым по делу "Сети" и законе об "иностранных агентах" российская делегация отвечать не стала.