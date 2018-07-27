Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Россия обещает Комитету ООН проверить видеозаписи из всех колоний

Ярославская колония

Российская делегация на заседании Комитета ООН против пыток пообещала, что во всех колониях страны пройдет ревизия камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая издевательства в ярославской колонии "чудовищным преступлением", предложила разделить ФСИН на гражданское и силовое ведомства. Источники РБК сегодня сообщили, что одним из вариантов реформы является упразднение службы безопасности ФСИН, работа которой "направлена не на выявление нарушений, а на их сокрытие".

По делу о пытках в ярославской колонии арестовано шесть человек. Еще в нескольких регионах на этой неделе сообщили об уголовных делах в отношении сотрудников колонии и полицейских, которых обвиняют в насилии на осужденными и задержанными.

В ходе прошедшего накануне заседания Комитета ООН российским представителям задали вопросы не только об инциденте в ярославской колонии, пишет "Коммерсантъ".

В своем ответе экспертам Комитета начальник главного управления по надзору за следствием Валерий Максименко, в частности, заявил, что прокуратура не нашла подтверждения заявлениям о пытках и изнасиловании инженера Валерия Пшеничного, погибшего в СИЗО Санкт-Петербурга, преследовании геев в Чечне и фальсификации дела главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

На заданные Комитетом ООН против пыток вопросы об убийстве Анны Политковской, применении пыток к обвиняемым по делу "Сети" и законе об "иностранных агентах" российская делегация отвечать не стала.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG