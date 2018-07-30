Из Невы выловили пенопластовые плакаты в поддержку Сенцова

В Санкт-Петербурге полиция выловила из Невы куски пенопласта с надписью "Свободу Сенцову и политзаключенным!", которые активисты пустили по реке в день военно-морского флота России. Как сообщает "Фонтанка", полицейских вызвал местный житель, который накануне обнаружил "плакаты" в воде.

Фотографии с самой акции, получившей название "Белые кораблики", ранее выложил у себя в Твиттере правозащитник Динар Идрисов.

Полиция завела дело о мелком хулиганстве, передает "Фонтанка".

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.