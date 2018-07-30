Палестинка Тамими после израильской тюрьмы "ни о чём не жалеет"

Палестинская девочка-подросток Ахед Тамими, освобождённая из израильской тюрьмы после восьми месяцев заключения за стычку с израильскими солдатами, заявила, что не жалеет о своих поступках.

Тамими, которой было 16 лет в момент ареста в декабре прошлого года, после стычки с солдатами на оккупированном Западном берегу, была освобождена в минувшее воскресенье.

В интервью агентству AFP, она призналась, что осознаёт свою роль как "символа" палестинской борьбы. "Да, я сильно изменилась в тюрьме", сказала журналистам Ахед Тамими.

Израильская сторона долгое время утверждала, что Тамими вместе с другими детьми неоднократно становились объектом манипуляций со стороны её родителей, активистов со стажем. Один из известных ранее инцидентов с участием девушки произошёл когда ей было 14 лет – есть фотоснимок, на котором видно, что она кусает солдата за руку, чтобы не допустить ареста одного из членов её семьи. Ахед Тамими утверждает, что её родители никогда не подталкивали её к стычкам с израильскими солдатами.

