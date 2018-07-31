Смертельный самострой: почему пожары будут продолжаться

Гибель восьми человек в крупном пожаре в Адлерском районе Сочи в понедельник стала причиной проверок по всему побережью. По факту пожара сразу же возбудили уголовное дело, практически тут же выяснилось, что выгоревшее "временное строение" и земельный участок под ним не оформлены, при этом расположено оно в непосредственной близости от железной дороги, по которой ежедневно проезжают десятки поездов с курортниками.

По данным краснодарского МЧС, пожар начался в понедельник 5.40 утра. Огонь охватил 300 квадратных метров обшитого сайдингом трехэтажного сооружения из металлических конструкций и расположенный внизу навес общепита – здесь располагался мангал, который, по предварительным данным, и стал причиной возгорания. На вечер понедельника были опознаны несколько погибших: девятилетняя девочка, гражданка Армении и две женщины из Архангельска. Несколько человек также получили серьезные ожоги – двоих вертолетом санитарной авиации доставили в краевой ожоговый центр, а 16-летнего подростка госпитализировали в местную детскую больницу.

Из окон открывается вид на пути, за которыми начинается море

Следствие уже установило, что строение является самостроем – оно возведено без разрешительных документов, никак не оформлен и земельный участок. Судя по карте и снимкам из объявлений о сдаче комнат, сгоревшее здание по улице Просвещения, 81 возведено в непосредственной близости от зоны отчуждения железной дороги. Из окон открывается вид на пути, за которыми начинается море.

Если вбить этот адрес в поисковике, всплывут несколько сообщений о сдаче жилья в аренду. Спустя пару-тройку часов после первых публикаций в СМИ, авторы стали удалять их с популярных сайтов бесплатных объявлений.

Но сохранились другие.

"Цена за комнату!!! Предлагаем к проживанию уютную комнату в квартире после косметического ремонта, район пансионата СССР, с удобной транспортной доступностью (общественный транспорт от аэропорта и жд вокзала). Территория парка Курортного городка – все в пешей доступности до 20 минут. Удобная транспортная доступность до всех районов большого Сочи. Оплата указана за месяц + счетчики, интернет", – говорится в одном из них, где за крохотную восьмиметровую комнату на втором и третьем этажах на выбор просят 8 тысяч рублей в месяц.

​

Таких мини-гостиниц на побережье сотни. Их строят не только на своей или захваченной земле, но и над гаражами, лодочными ангарами

Получается, только чудом в выгоревшем строении не оказалось туристов, решивших сэкономить на жилье и по-советски поселиться в непрезентабельной временной конструкции, которая даже домом не является. Ни для кого в Сочи не секрет: подобных мини-гостиниц на всем побережье многие сотни. Их строят не только на своей или захваченной земле, но и над гаражами, лодочными ангарами, используя каждый свободный метр для дальнейшей сдачи в аренду в высокий сезон.

– Это связано с тем, что, по большому счету, регион не контролируется одним человеком, предположим губернатором. Край разделен между группировками элит – в Сочи одна, в Анапе – другая, в Геленджике – третья. Даже прямое распоряжение губернатора о борьбе с самостроями ни к чему не приводит. Неоднократно с самыми жесткими заявлениями о такой борьбе выступили предыдущий губернатор Александр Ткачев, председатель суда, прокуратура, мэры курортов. В нескольких случаях даже сносили небольшие самострои. Вот только чуть ли не на том же самом месте вскоре вырастали новые, – рассказал Радио Свобода кубанский общественный активист и эколог Евгений Витишко.

Как правило, цены на размещение в них в разы дешевле, чем в официальных отелях – от 300-500 рублей за день против порядка 5 тысяч рублей в комфортабельной гостинице.

Проблема заключается еще и в том, что не существует единой структуры, которая бы боролась с самостроями. Ведь большинство подобных конструкций – не только трехэтажных гостиниц, но и многоквартирных высоток по всему побережью и в самом Краснодаре, возводятся без разрешительных документов, а затем узакониваются через суд.

Как это происходит?

Местная администрация длительное время не замечает или делает соответствующий вид, что на участке под ИЖС возводят многоквартирный дом. Когда он уже практически готов, а квартиры выкуплены десятками семей, мэрия формально обращается в суд, требуя признать многоэтажку самостроем. Застройщик приходит туда с выданным одной из коммерческих экспертных организаций заключением, признающим постройку безопасной для проживания. При этом юрист администрации может вообще не явиться на заседание. Руководствуясь позициями сторон и представленными документами, суд признает самострой законным.

Экспертные заключения выдаются на любой вкус, в основе всего лежит банальная безответственность

– Сейчас экспертные заключения выдаются на любой вкус, и это, как минимум, не понятно. А в основе всего лежит банальная безответственность, – после пожара в пятиэтажном ЖК "Панорама Сочи", где жертв удалось избежать только чудом, в апреле этого года заявил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. – Спросят-то в первую очередь с органов власти, судов. А "слабое звено", которое порождает страшные ситуации – в стороне. Будем это радикально менять.

В случае же с выгоревшим строением по улице Просвещения, 81 даже экспертизы заказывать не пришлось. До ЧП местная администрация словно не замечала трехэтажную махину с общепитом внизу. Так же не замечали нарушений в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта этого погибли в пожаре 60 человек, в том числе больше 40 детей. Четыре месяца МЧС проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров по всей стране. "Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров", – говорится в официальном сообщении МЧС. Всего выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.

В день пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать законопроект, пресекающий с возведение на каждом пятачке высоток, за которыми даже моря не видно. Предлагается запретить строительство выше четырех этажей на расстоянии до 300 метров от берега. Инициатива, считают эксперты, правильная, вот только из-за множества причин (в том числе крайне лояльных к самостроям кубанских судей) она останется такой же декларативной, как и бесчисленные заявления его предшественника о борьбе с незаконными строениями. Поэтому впереди будут новые трагедии – там, где отсутствует контроль, ЧП становятся системными.