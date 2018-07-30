Счётная палата: запасы мусора в России не поддаются учёту

Счетная палата, которую 22 мая возглавил Алексей Кудрин, обнаружила, что у профильного ведомства — Минприроды — нет достоверной информации об объемах мусора в России. Данные, собираемые Минприроды, в Счётной палате считают "некорректными". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты, который имеется в редакции.



Достоверность имеющихся данных подтверждается лишь при контрольных проверках, которые проводят органы Росприроднадзора в отношении организаций федерального экологического надзора, следует из отчета Счетной палаты. При этом служба не проверяет большинство предприятий, которые, хотя и обязаны предоставлять отчетность, но не делают этого.

...ведомство [уже] начало подготовку проекта "Экология", согласно которому [ещё] предстоит ликвидировать...

​Значительная часть объемов твердых коммунальных отходов населения остается за пределами госрегулирования. По данным контрольно-счетных органов в 36 регионах, в 2016 году объем таких отходов составил 34 миллиона тонн, что в 10 раз больше объема, сведениями о котором обладает Росприроднадзор. В переработку попадает в среднем 38 процентов твердых коммунальных отходов индивидуальных предпринимателей и организаций. Основной объем отходов размещается на полигонах, свалках или образует мусорные навалы", — говорится в документе.

Президент Владимир Путин на прямой линии 7 июня назначил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего вопросы охраны природы, ответственными за решение экологических проблем страны. Путин тогда подчеркнул, что в России до 2024 года должны быть созданы 200 заводов по утилизации отходов. После этого пресс-служба Минприроды сообщала, что ведомство начало подготовку нацпроекта "Экология", согласно которому должны быть ликвидированы 200 незаконных свалок и мусорных полигонов, а также опасные для экологии объекты, информирует РБК.