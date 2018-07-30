Адвокат попросила госзащиту для избитого в колонии Евгения Макарова

Адвокат Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет России обеспечить государственную защиту заключенному Евгению Макарову, которого пытали сотрудники ярославской исправительной колонии №1. Об этом юрист написала на своей странице в Facebook.

По словам Бирюковой, её подзащитный находится в камере под видеонаблюдением и отказывается выходить без личного присутствия адвоката. Макаров считает, что его могут убить и выставить это как "самоубийство". Бирюкова также сообщила о том, что Следственный комитет не отвечает на её заявления.

В июле "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники ФСИН жестоко пытают заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение полномочий с применением насилия". Суд арестовал шестерых сотрудников колонии, подозреваемых в пытках.

В свою очередь адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая представляла интересы Макарова и добыла видео избиений, покинула Россию из-за угроз в свой адрес.