Арестованный глава Серпуховского района Шестун объявил голодовку

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по подозрению в превышении полномочий, объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово". Он протестует против недопуска к участию в предстоящих выборах главы района. Об этом сообщают в общественной наблюдательной комиссии.

На этой неделе стало известно, что у Шестуна не приняли пакет документов для участия в выборах. Как сообщил адвокат, поводом стали подписи, собранные без открытия специального избирательного счета.

Ранее в июле семья Александра Шестуна обратилась к президенту Путину с просьбой восстановить справедливость и способствовать освобождению главы Серпуховского района. Возбужденное в отношении него дело родственники считают сфабрикованным.

Шестуна задержали 13 июня, а через 2 дня поместили под арест. Чиновник настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании "Центр" по льготной цене возбуждено незаконно.

9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста.