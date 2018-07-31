МВД Таджикистана обвинило исламистов в нападении на туристов

Министерство внутренних дел Таджикистана обвинило в убийстве иностранных граждан Партию исламского возрождения. Власти страны считают ее террористической. По данным МВД, нападение организовал исламист, прошедший подготовку в Иране. Ранее ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

29 июля недалеко от границы с Афганистаном автомобиль сбил семерых велосипедистов, среди которых были граждане США, Швейцарии и Нидерландов. После этого из машины вышли люди, которые открыли огонь по туристам и атаковали с ножами. Четыре человека погибли, двое - получили ранения. Власти заявили, что пятеро подозреваемых в нападении убиты. Еще один - задержан и допрошен.Полиция также утверждает, что нашла автомобиль, на котором был совершен наезд, а также оружие. Теракт - одна из основных версий преступления, наряду с разбойным нападением и убийством.

МИД Таджикистана направил соболезнования главам президентам США и Швейцарии, а также королю Нидерландов в связи с гибелью их граждан.

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти опасаются, что случившееся с велосипедистами может негативно сказаться на туристическом имидже Таджикистана.

