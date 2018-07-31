СК Башкирии закрыл дело об избиении задержанного в полиции

В Башкирии следственный комитет прекратил расследование избиения Радика Даутова в отделе полиции города Белебей. Следователь постановил, что задержанный получил травмы не от действий полицейских, а потому что сам при задержании "неоднократно падал лицом вниз на камни и корни деревьев".

Летом 2017 года Даутов шел домой после встречи с друзьями в кафе. Его остановили полицейские и потребовали проехать с ними в отдел - по их мнению, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. По приезду Даутов, возмущенный задержанием, отказался выходить из автомобиля. Тогда полицейские вытащили его силой, а позже вчетвером избили.

После этого задержанный девять дней пролежал в больнице. Медики зафиксировали у него "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти справа, перелом костей носа, ушиб грудной клетки, обширную подкожную гематому паховой области, ссадину области обоих запястий, множественные кровоподтеки лица, туловища, конечностей".

В августе прошлого года следователь Дмитрий Никифоров возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия", признав Даутова потерпевшим. Но в начале июля этого года другой следователь, Рамиль Гиниатуллин, прекратил его в связи с отсутствием состава преступления.

В постановлении о прекращении дела Гиниатуллин написал, что задержанный сам "неоднократно падал лицом вниз на камни и корни деревьев", а полицейские применяли физическую силу лишь "путем загиба рук" и "надавливания на ноги".