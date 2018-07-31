К Олегу Сенцову не пустили священника

Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу отказал епископу Апостольской православной церкви во встрече с заключенным Олегом Сенцовым.

По словам отца Григория (Михнова-Вайтенко), полковник Новиков встретил его крайне любезно – до тех пор, пока не узнал, с кем именно из заключенных хотел бы встретиться священнослужитель. После этого Новиков изменился в лице и заявил, что не видит целесообразности во встрече отца Григория с Сенцовым. Епископ отметил, что его "попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели".

По действующему уголовно-исполнительному кодексу "к осужденным по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая".

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую держит 79-й день. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".