Балакин стал пятым кандидатом в мэры Москвы

Во вторник Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры Москвы экс-владельца компании СУ-155 Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан".

Комиссия МГИК исполнила таким образом решение Мосгорсуда.

Ранее тот же Мосгоризбирком отказал в регистрации Балакину, поскольку из 112 собранных им подписей муниципальных депутатов действительными были признаны 109 при необходимом минимуме в 110. Три подписи были отозваны мундепами, представляющими партию "Единая Россия". Двое из них объяснили свой поступок начавшимися дома "семейными скандалами".

Балакин подал жалобу в Мосгорсуд. В ней он указал, что избирательный кодекс Москвы прямо запрещает отзывать подписи. Жалоба была удовлетворена.

На сегодняшний день кроме Балакина кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия").

О планах выдвинуться в мэры заявляли представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Яшин, однако, отказался от борьбы, заявив о невозможности преодолеть "фильтр", поскольку большинство муниципальных депутатов представляют "Единую Россию". Дмитрий Гудков не собрал необходимого числа подписей мундепов.