Генри Резник станет адвокатом Анны Павликовой

В команду защиты обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой согласился вступить заслуженный юрист России, заместитель председателя экспертного совета при уполномоченном по правам человека Генри Резник. Ольга Карлова и Николай Фомин, защищавшие Павликову до этого, также останутся ее адвокатами.

На прошлой неделе Мосгорсуд вновь оставил 18-летнюю Павликову под арестом в СИЗО "Матросская тишина". Сторона защиты просила отпустить ее под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья: к врожденным проблемам с сердцем добавились головные боли и перепады давления.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. На тот момент Павликовой не было 18-ти лет.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом.

Как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.