Суд на месяц сократил арест обвиняемой по делу "Нового величия"

Суд в Москве на месяц сократил срок ареста 18-летней Анне Павликовой, которую обвиняют в создании экстремистского сообщества "Новое величие". Ее оставили под стражей до 13 августа. Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокат Павликовой настаивал на перевод его подзащитной под домашний арест.

Ранее стало известно, что из-за пребывания в СИЗО у Павликовой ухудшилось состояние здоровья. При этом медицинские работники следственного изолятора утверждают, что никаких проблем со здоровьем у обвиняемой нет.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.