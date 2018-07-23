В Москве у Генпрокуратуры задержали Льва Пономарева

В Москве полиция в понедельник задержала правозащитника Льва Пономарева, который стоял в одиночном пикете у здания Генеральной прокуратуры, требуя изменить меру пресечения для обвиняемых по делу "Нового величия". Об этом у себя в Твиттере сообщил активист Денис Стяжкин.

По его словам, перед задержанием полицейские предупредили Пономарева о том, что до 25 июля любые акции без согласования запрещены указом президента России.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.