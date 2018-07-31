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Участников Pussy Riot отпустили, обязав их явиться в суд

Полиция встречает участников Pussy Riot

Четверых участников Pussy Riot отпустили из полиции под обязательство о явке после того, как Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать возбужденное в отношении них административное дело и вернул его в полицию для устранения недостатков.

Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву задержали на этой неделе на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за акцию "Милиционер вступает в игру", проведенную во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Активистов обвинили в неподчинении полиции и организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они заявили, что цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

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