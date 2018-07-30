Участников Pussy Riot задержали после 15 суток ареста

Участников панк-группы Pussy Riot задержали на выходе из спецприемника, где они отбывал 15 суток ареста за акцию "Милиционер вступает в игру" во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Один участников группы Петр Верзилов в своем твиттере сообщил, что его отвезли в отдел полиции "Лужники", где оставят на ночь.

​Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева также были задержаны на выходе из спецприемника. По словам одной из участниц группы, их обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Никульшину, Пахтусову и Курачеву также доставили в ОВД "Лужники".

​16 июля суд приговорил Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву к 15 суткам ареста по обвинению в грубом нарушении правил поведения зрителей на спортивном мероприятии. Активистам на три года запретили посещать соревнования. 25 июля каждого из четырех участников акции Pussy Riot оштрафовали на полторы тысячи рублей за ношение полицейской формы.

15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали они в Фейсбуке. Друзья задержанных заявили "Коммерсанту", что акция готовилась в условиях конспирации около недели.