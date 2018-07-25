Pussy Riot оштрафовали за акцию в полицейской форме

Суд в Москве назначил штраф в размере полутора тысяч рублей каждому из четырех участников акции группы Pussy Riot, которые выбежали на поле в полицейской форме во время финального матча чемпионата мира по футболу. У Вероники Никульшиной, Ольги Пахтусовой, Ольги Курачевой и Петра Верзилова также изъяли костюмы сотрудников правоохранительных органов. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

Активисты себя виновными не признали. Они считают, что в данном случае форма была частью акции, и сравнили её с актерским реквизитом.

16 июля суд приговорил Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву к 15 суткам ареста по обвинению в грубом нарушении правил поведения зрителей на спортивном мероприятии. Активистам на три года запретили посещать соревнования.

15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали они в Фейсбуке. Друзья задержанных заявили "Коммерсанту", что акция готовилась в условиях конспирации около недели.