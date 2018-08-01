Великобритания официально закрыла генконсульство в Петербурге

Великобритания официально закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом размещено на странице посольства страны в Фейсбуке.

"Это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери", — говорится в сообщении.

30 июля сотрудники генконсульства в Петербурге спустили со здания, в котором оно размещалось, флаг Великобритании.

4 марта в Солсбери едва не погибли бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Лондон считает, что вещество попало в Британию с территории России и возлагает вину за отравление на российские власти. Россия овбинения отвергает.