Отравление Скрипалей раскрыто

Британская полиция считает, что смогла идентифицировать вероятных исполнителей покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Об этом сообщает в четверг информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник.

Следователи определили подозреваемых по камерам наружного видеонаблюдения в Солсбери и сопоставили полученные изображения с данными людей, которые прилетели в Великобританию незадолго до отравления. Исходя из этого, полиция пришла к выводу, что покушение совершили российские граждане.

Как повлияет расследование отравления Скрипалей на двусторонние российско-британские отношения - обсуждают генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров, журналист, дипломат Галина Сидорова, писатель Андрей Остальский.

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