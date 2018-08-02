Комитет защиты журналистов требует расследовать убийство в ЦАР

Международный Комитет защиты журналистов (CJP) требует от властей Центральноафриканской Республики, России и ООН незамедлительно провести тщательное и прозрачное расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Координатор организации Анжела Кинтал в своем заявлении подчеркнула, что "убийство журналистов – самая жестокая форма цензуры" и не должно остаться безнаказанным.

О гибели журналистов, снимавших фильм про деятельность российских наёмников в ЦАР, стало известно во вторник. По одной из версий, их автомобиль обстреляли недалеко от города Банги. Сообщалось также, что причиной нападения могла стать попытка ограбления, и что журналистов сначала допросили, а потом убили.

Центр управления расследованиями, для которого Джемаль, Радченко и Расторгуев снимали фильм, начал собственную проверку. В организации, которая является журналистским проектом Михаила Ходорковского, заявили, что считают сомнительной версию властей ЦАР о причастности к убийству членов мусульманского повстанческого движения "Селека".