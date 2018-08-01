Российские федеральные каналы не упомянули о так называемой частной военной компании "Вагнера" в сюжетах о погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистах. На это обратил внимание телеканал "Дождь".

Именно из-за российских наемников Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в Африку. Ведущие новостных программ на федеральных каналах сообщили, что журналистов могли убить члены исламской группировки, а целью их поездки в ЦАР назвали "съемки документального фильма про частные военные компании". Однако о том, что речь идет именно о ЧВК "Вагнера", на федеральном телевидении не сообщили.

В Министерстве иностранных дел России сообщения о том, что журналисты снимали фильм о российских наемниках из ЧВК "Вагнера" назвали "околесицей".

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они прилетели в эту страну 27 июля, чтобы снять документальный фильм о работе "ЧВК Вагнера" для "Центра управления расследованиями" (ЦУР), одного из проектов Михаила Ходорковского, и должны были вернуться в Россию 18 августа.

Гибель группы подтвердили в посольстве России, миссии ООН в ЦАР, а чиновниками африканской страны. По одной из версий, автомобиль с Джемалем, Расторгуевым и Радченко расстреляли неизвестные люди в ночь на понедельник на блокпосту недалеко от столицы ЦАР Банги. В живых остался только водитель. Тела убитых в журналистов будут доставлены в Россию 4 августа.