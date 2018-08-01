СМИ: российских журналистов в ЦАР перед убийством похитили и допросили

"Центр управления расследованиями" (ЦУР) начал собственное расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщается на странице проекта во "ВКонтакте".

ЦУР – журналистский проект Михаила Ходорковского. Именно для этого проекта Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в Африке документальный фильм о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера".

Накануне стало известно о гибели журналистов. По одной из версий, их автомобиль расстреляли недалеко от столицы ЦАР Банги. Сообщается также, что причиной нападения могла стать попытка ограбления. В ЦУР сообщили, что у журналистов была видео- и фотоаппаратура, а также около восьми с половиной тысяч долларов наличными на случай чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, по данным СМИ, к нападению могут быть причастны бойцы местной террористической группировки "Селека". Перед убийством они якобы допросили журналистов.

Тела Джемаля, Расторгуева и Радченко доставят в Россию 4 августа.