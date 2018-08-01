По делу о пытках в ярославской колонии задержаны еще четверо её сотрудников

По делу о пытках в ярославской колонии №1 задержаны еще четверо её сотрудников. Об этом сообщает издание "Медиазона". Имена и должности задержанных неизвестны. Завтра суд изберет им меру пресечения. Таким образом, число задержанных по делу о пытках выросло до 12. Семерых подозреваемых ранее поместили в СИЗО, еще одного – под домашний арест.

Избиение в ярославской ИК-1 получило резонанс после публикации на сайте "Новой газетой" видеозаписи произошедшего. На ней видно, как сотрудники колонии, сняв с осужденного одежду, бьют его дубинками и поливают водой. Это произошло год назад, но следователь, который тогда изучали видео, отказался возбуждать уголовное дело. Всего, по данным правозащитников, в пытках участвовали 18 сотрудников колонии.