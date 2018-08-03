В США хотят допросить российского певца Эмина Агаларова

В США по делу о вмешательстве в президентские выборы хотят допросить российского певца Эмина Агаларова. В 2016 году он был на встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Наталей Весельницкой. Допроса Агаларова добивается спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает телеканал NBC News. Сам певец не хочет ехать в США. Об этом в эфире CNN рассказал его адвокат Скотт Балбер. Он при этом заявил, что его клиенту "нечего скрывать".

По данным СМИ, сын Трампа встречался с Весельницкой, чтобы получить от нее компромат на Хиллари Клинтон. Агаларов признает, что помогал организовать встречу, но отрицает, что разговор касался каких-либо компрометирующих данных. The New York Times при этом ранее сообщала, что именно Агаларов передал сведения о Клинтон. Он якобы получил их от некоего российского прокурора через своего отца, миллиардера Араса Агаларова.