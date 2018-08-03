Агитацию за Собянина начнут с участников программы реновации

Штаб мэра Москвы Сергея Собянина начнет его предвыборную агитацию с домов, участвующих в программе реновации, так как там более "благожелательное" население. Об этом накануне заявил глава исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин на тренинге для муниципальных депутатов, которые будут участвовать в агитации в качестве волонтёров.

Смолкин также призвал депутатов не проводить встречи с избирателями в бюджетных учреждениях и не пользоваться служебным положением, сообщает "Коммерсантъ".

Московские власти планируют снести несколько тысяч домов в рамках программы так называемой реновации. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому прошлым летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы оценивалась в три триллиона рублей.

В Москве неоднократно проходили акции протеста против "реновации".

Кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и Михаил Балакин ("Союз горожан").