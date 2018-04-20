Цирк вместо выборов?

Блогер Илья Варламов объявил о желании баллотироваться в мэры Москвы. Он представил программу «Радикальный урбанизм»: предлагает открыть Кремль для бесплатного посещения, перекрасить его стены в белый цвет, ввести платный въезд в центр города, запретить въезд внутрь Бульварного кольца всем, разрешив это только машинам жителей центра города, такси и общественному транспорту. Выглядит эта программа как пародия на деятельность мэра Москвы Сергея Собянина, соперников которому Варламов не видит, хотя в выборах собираются участвовать опытные политики: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Илья Свиридов, Валерий Рашкин...

Как идет борьба за пост мэра Москвы? Зачем процесс выдвиженния превращают в шоу? Есть ли альтернатива мэру Сергею Собянину?

Обсудят депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ), политик Сергей Митрохин ("Яблоко"), блогер Илья Варламов, политолог Александр Кынев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 апреля в 19:05

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