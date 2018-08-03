Жителей Магадана оштрафовали за оскорбление мэра в WhatsApp

В Магадане суд оштрафовал двух жителей города за оскорбление мэра Юрия Гришана в мессенджере WhatsApp. Им назначили штраф в размере 15 тысяч рублей каждому, сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалии" в пресс-службе Следственного комитета региона.

Представитель ведомства заявила, что обвиняемые использовали различные псевдонимы и со своих мобильных телефонов писали оскорбления в адрес градоначальника в группах "Мэру – отставку" и "Снежные дороги Магадана". Поскольку тексты видели другие участники сообщества, оскорбления признали публичными.



Известно, что обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемым судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил. Решение в законную силу еще не вступило.

Уголовное дело было возбуждено по статье "оскорбление представителя власти", поскольку сообщения жителей Магадана были связаны с исполнением Гришана своих служебных обязанностей. В рамках расследования дела у обвиняемых изъяли телефоны, однако следователи заявили, что вернули средства связи их владельцам и не изучали другую информацию в их телефонах.



Обвиняемые по делу об оскорблении мэра Магадана Юрия Гришана также состояли в группе в WhatsApp "За возврат выборов мэра", её участники требовали, чтобы градоначальник ушел в отставку. В марте 2018 сообщалось, что полицейские изымали телефоны у жителей города, состоящих в сообществе. Прямые выборы главы города были отменены в 2013 году.