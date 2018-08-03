В Калуге устроили взрыв у входа в отделение Пенсионного фонда

В Калуге неизвестные устроили взрыв у входа в отделение Пенсионного фонда. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец – Калуга". Местный телеканал "Ника ТВ" опубликовал видео с места происшествия.
Взрыв произошел минувшей ночью. Никто не пострадал. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено патронами от автомата Калашникова. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.
Госдума России в июле приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ поддержала только "Единая Россия". Рейтинг партии после этого резко упал. В России прошли акции протеста против реформы.