В Калуге устроили взрыв у входа в отделение Пенсионного фонда

В Калуге неизвестные устроили взрыв у входа в отделение Пенсионного фонда. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец – Калуга". Местный телеканал "Ника ТВ" опубликовал видео с места происшествия.

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Взрыв произошел минувшей ночью. Никто не пострадал. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено патронами от автомата Калашникова. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

Госдума России в июле приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ поддержала только "Единая Россия". Рейтинг партии после этого резко упал. В России прошли акции протеста против реформы.