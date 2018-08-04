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В Санкт-Петербурге задержали участников ЛГБТ-акции

В Санкт-Петербурге на акции ЛГБТ-движения полиция задержала около 30 человек. Они держали в руках радужные флаги.

Активисты решили провести одиночные пикеты на Дворцовой площади после того, как им запретили организовать митинг. Власти объяснили свое решение ремонтными работами в городе.

В администрации Петербурга также заявили, что ЛГБТ-акции якобы "наносят вред здоровью детей".

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