Стало известно о четвертом уголовном деле за репост, заведенном на Алтае

Житель города Заринск Алтайского края 33-летний Антон Ангел сообщил СМИ о том, что на него заведено уголовное дело из-за репостов в социальной сети "ВКонтакте". Следственный комитет нашел в них "признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям". Ангелу грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину он не признает и связывает уголовное преследование с активной гражданской позицией.

Дело по статье "возбуждение ненависти и вражды" было заведено барнаульскими следователями еще в апреле этого года, но до сегодняшнего дня обвиняемый не рассказывал о нем, "чтобы не сделать себе хуже". Теперь на волне информации о других уголовных делах, заведенных в регионе за репосты, он принял решение об огласке.

Согласно материалам уголовного дела, которые Ангел передал СМИ, основанием для его возбуждения стали жалобы двух пользователей "ВКонтакте" – Бобровой Н.C. и Денисова О.А., которые якобы случайно зашли на страницу Ангела и "обнаружили записи экстремистского содержания". Обвиняемый утверждает, что не знаком с Бобровой и Денисовым. Также из документов по делу ясно, что сотрудники барнаульского Центра по противодействию экстремизму изучали картинки в аккаунте Ангела более двух лет.

Обвиняемый подчеркивает, что не поддерживал контент и направленность записей, которые он репостил – по его словам, таким образом он лишь обращал внимание на резонансные события.

Это уже четвертое уголовное дело за репосты, о котором стало известно за последний месяц и которое было заведено на Алтае.

Ранее стало известно о предъявленном обвинении по статье "возбуждение ненависти или вражды" 38-летнему жителю Барнаула Андрею Шашерину – он на своей странице "ВКонтакте" разместил несколько карикатур, высмеивающих религии. Также уголовные дела за репосты были заведены на 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина, и тоже за шутки в социальной сети на тему религии. Дело Мотузной уже отправлено в суд, в понедельник в Барнауле состоялось первое заседание. Ей так же, как и Антону Ангелу, грозит до пяти лет лишения свободы.