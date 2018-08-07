Областной суд Саратова признал организацию диабетиков иноагентом

Областной суд Саратова признал Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом "иностранным агентом". Решение судов первой и второй инстанций осталось в силе, сообщает корреспондент "Радио Свобода"

По словам бывшего руководителя организации Екатерины Рогаткиной, общественников не пригласили на судебное заседание. О месте и времени рассмотрения дела им не сообщили. Рогаткина заявила, что организация намерена обратиться Верховный суд России.

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. На организацию был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента". Позднее суд признал "иностранным агентом" бывшего президента общественной организации Екатерину Рогаткину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.